解決3千萬光棍危機 大陸學者：引進外國女性

中國人民大學公共政策研究院執行院長毛壽龍，在《新京報》專欄發表文章認為，大陸目前已經進入男女性別失調社會，未來30年將有3000萬男性缺乏女性配偶。適度推動移民政策改革，讓更多的外國女性能夠到大陸工作和生活，對於減少「光棍危機」不失為一種良策。

此文發表後，引起熱烈討論，還被英國《每日郵報》等媒體引用。大陸人口學家何亞福也深表贊同。他表示，男女性別比例失調確實是大陸面臨的嚴重問題。在農村地區，天價彩禮現象越來越普遍，其中一個原因就是農村地區嚴重的男多女少問題。由於女孩出生得少，導致一家有女百家求，由於娶媳婦競爭激烈，彩禮就水漲船高了。

他認為，長遠來看，要緩解「光棍危機」，最根本還是要讓出生性別比恢復到正常範圍，即時如此，仍需要較長時間，但有2個方法可以立即解決眼前問題，一是「引進外國女性」、簡化外國未婚女性在大陸的就業、婚姻等政策。因為全球有些國家男女比例也失調，但他們是女多男少，雙方可以「互通有無」。

另個辦法是鼓勵大陸未婚男性出國工作，並鼓勵他們與所在國的女性結婚，制定相關政策，放寬與大陸男性結婚的外國女性加入大陸籍的條件。

無論是引進外國女性與大陸男性結婚，還是讓大陸男性出國與外國女性結婚，基本方向應該是讓大陸男人與外國女人結婚更方便，讓外國女人更容易加入大陸籍。

改革開放以來，大陸有大量人口移居國外。據統計，從1990年至2013年的23年內，大陸移民人數累計930多萬人，成為全球第四大移民輸出國。但另一方面，卻很少有外國人移居大陸。

何亞福認為，隨著大陸經濟的快速發展，將吸引越來越多的外國人到大陸工作和生活。因此，大陸有必要設立移民機構，並制定相關法規，規範移民管理程式，優先引進外國年輕女性來華定居。

(旺報)