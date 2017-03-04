7旬肢障翁獨自掃墓摔邊坡受困10小時 警民聯手救人
苗栗市75歲宋姓肢障老翁行動不便，3日上午獨自搭計程車到西山公墓要掃墓，直到傍晚5點多仍未見到返家，家人趕忙聯繫協助搭載的計程車司機，才知老翁自上午10點多就失聯，趕忙通報警方及救難協會協尋。
苗栗警分局文山派出所獲報有老人家獨自前住掃墓失聯案，警員顧竣允丶義警謝永泉立即前住梭巡，因墓區位在苗栗山區且幅員廣大，天黑後無照明徒增救援難度，加上夜間氣溫陡降，擔心老翁恐會因失溫釀危險，立即動員超過20名義警民防等人員上山搜救，所幸在晚上9時許發現老翁倒臥邊坡，立即送醫，家屬感激警方及時找到人。
苗栗警分局文山派出所3日19時許，接獲民眾報案「有老人家獨自前住掃墓失聯案」，警員顧竣允丶義警謝永泉立即前住梭巡，但因墓園幅員太廣，且已入夜氣溫下降，視線又不佳，為免失聯之老人發生危害，遂立即發動救難人員作大規模梭巡。
警方指出，老翁自行搭乘計程車前往掃墓，原本約定1小時再回來搭載，但司機依約抵達卻等不到老翁，後來才離去，直到10多個小時後才發現老翁受困邊坡，且有失溫現象。
老翁年邁又是肢障人士，單手需拿拐杖又要提祭品，行走山路時失去平衡跌倒，因所在地點偏僻，且無手機可以求救，所幸及時獲救未發生危害。
(中時)
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