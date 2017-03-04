岡山警分局長親贈物資關懷 阿公阿嬤好溫暖

岡山警分局長謝進賢(左二)親自慰問阿嬤。

岡山分局警方在梓官區發掘十戶生活特困的低收入戶與獨居老人，極需外界伸出援手，分局長謝進賢特4日上午偕同高雄市普生慈善會理事長羅閏龍與大高雄營建土木職業公會理事長郭仰智、譽藝工程有限公司董事長徐有成，共同前往關懷慰問，獲得里民肯定讚賞，紛紛表達至深感謝。

岡山警分局今天上午結合慈善單位與地方善心企業，藉由物資發放活動，讓老人家們感受社會的溫暖，本次關懷對象為梓官地區甘姓阿嬤等貧困家庭，共計10戶。由高雄市普生慈善會提供慰問金每戶1500元、陽春麵各1箱；由大高雄營建土木職業公會提供每戶14吋立扇1台；由譽藝工程有限公司提供日用品組合與不鏽鋼鍋每戶1份；由勁旗股份有限公司提供每戶毛巾1打與環保洗衣精1罐。

謝分局長親切的向阿公阿嬤噓寒問暖，並且親手將關懷物資送到其手中，讓受到幫助長者不禁紅了眼眶，直呼揪感心。

家住梓官區梓信里的62歲甘姓阿嬤本身患有小兒麻痺症，行動不便，唯一的兒子又因左腳蜂窩性組織炎須長期就醫無法工作，甘姓阿嬤為照顧二名分別就讀國中與國小的孫女，以及負擔兒子龐大的醫療費與生活費，僅靠幫忙蔥農挑蔥等零工與社會局補助過活，家境十分困難。另一位家住梓官區禮蚵里的張姓阿嬤，已高齡86歲，身形佝僂行動不便，其兒子日前因病去世，家中頓失經濟來源，連喪葬費亦靠警方及地方人士籌措，所居房屋十分簡陋，幾乎沒有活動空間，平時有一餐沒一餐，只能靠社會救助度日。鄰居見到如此多人前來關懷，覺得很感動，並稱讚說，現在的警察服務真周到，真有善心。

(中時)