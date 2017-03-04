澎湖縣張雨生暨潘安邦紀念館 整修休館

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為了加強張雨生暨潘安邦紀念館展館內部整建更新及防水工程，將於106年3月1日至106年4月9日休館施工。

澎湖縣篤行十村眷村園區有知名歌手張雨生及潘安邦的舊居，並收集不少兩位歌手的作品、資訊陳列於紀念館，但因下大雨時常造成屋內漏水，使館內佈置受到損害。

澎湖縣政府為改善漏水情形及內部環境，旅遊處將於近日進行內部整修，為配合工程，預計於3月1日至4月9日進行封館以配合工程施工。

澎湖縣政府提醒遊客及民眾，封館期間勿強行進入展館內，以確保施工順利，且為使紀念館能長久維持，請有意參訪民眾及遊客體諒並配合，謝謝。

(中時)