南向政策觀光苦哈哈？ 詹啟賢：民主政治就是自己做自己受
國民黨主席選舉各陣營競爭激烈，黨主席參選人詹啟賢一連兩天勤訪花蓮基層，今天下午與青年幹部座談，與會青年談及該如何在南向政策下發展觀光，他保守的說，南向政策不必拒絕，但也不要一廂情願。
詹啟賢今天下午與新任青工會長黃瑞文舉辦花蓮青年幹部座談，與會青年大多關注觀光受限後，花蓮青年創業指南，其中32歲的從事產業發展研究員的蘇紘慶指出，東部的觀光、農業產業在新政府的南向政策中，未見突破性發展，反而讓有意創業的年輕人卻步、找不到方向。
「政府推動南向政策，不是故意唱衰，而是不看好。」詹啟賢回應，過去國民黨執政就有開放南向發展，但要成為主力仍舊有限，要發展觀光，陸客市場必然要鞏固，兩岸關係好，觀光自然就穩定，最直接的方式就是讓國民黨恢復執政啊！他也強調民主政治就是「自己做，自己受」，現階段就只能先忍耐。
他也鼓勵花蓮青年，人才跟著機會走，找出花蓮適合的產業，另闢新產業，尤其銀髮經濟勢必是未來趨勢，花蓮就有發展的優勢，配合中央的長照政策，即便換了政府銀髮族群也不會減少，必然會是個有發展空間的選擇。
(中時)
關鍵字：詹啟賢
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