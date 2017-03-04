老翁搭車回老家忘了返家路 幸有警幫忙

住新北市新莊區的1名老翁因想念桃園大溪老街老家，從新莊搭車到大溪，卻忘了返家的路，所幸被員警發現。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪警分局南雅派出所2日晚間接獲報案，得知在老人會館旁有疑似走失老人，警方到場後找到老翁，因天氣寒冷，先帶回派出所安置，並提供熱食，仔細詢問後，才發現住在新莊，因想念老家才回到大家。

警方表示，查詢失蹤人口系統，雖該名老翁未被報案失蹤，但以前曾有過失蹤報案被尋獲紀錄。員警隨即依據過往的報案紀錄聯繫家人，前來派出所帶回。

(中時)