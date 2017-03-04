騙錢落跑 外國女性嫁大陸問題多
每年都有數以萬計外國女性嫁到大陸，絕大部分來自東南亞，雖然也有合法成功案例，但非法入境非法婚姻比比皆是，而且還有不少是結婚後就落跑不知去向，有的甚至還拐騙錢財，搞得原本充滿美夢的「剩男」人財兩失，引來更多社會問題。
針對最近毛壽龍、何亞福，先後呼籲跨國通婚以解決光棍危機的看法，網路上也有不少相反意見。有學者就直言「這種想法說起來好聽，但實際效果根本就不是這麼一回事」。
反對者認為，如果開放部分移民，外國女性就算與大陸男人戀愛，也只是在對應階層的優秀男性當中挑選；而這些人本來就不會缺女人。而這對真正的剩男問題，不會有絲毫幫助。因此，從某個角度上來看，若要解決「底層剩男」的問題，「女性移民」就只剩下跨國拐賣。
試想，一個在偏遠地區不出門、不懂外語、收入低的單身漢，能從什麼途徑結識來自越南、泰國等地的少女？能有什麼本事與人家戀愛結婚？說穿了就是用錢買賣，這種案例層出不窮，除了拐賣，很難有其他解釋。
反對者還指出，在大城市條件較好的男性，往往是婚姻市場上的搶手貨，「剩女」恐怕比「剩男」還多。但工資高、學歷高、職業高的30歲還沒有一絲皺紋、身材還沒有變形的未婚女性也不少，但她們寧可一輩子當「剩女」，也不可能與那些窮困地區的「剩男」相遇。所以，大陸的「剩男」不僅是「絕對過剩」，還有「相對過剩」，因為一部分大陸女性選擇終身不嫁，也是解決「剩男」問題的一大盲點。
(旺報)
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