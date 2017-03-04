苗栗家扶頒獎助學金 學子感恩之旅謝店家
苗栗家扶中心成立迄今47年，提供弱勢清寒家庭的學子在就學、居住、經濟等方面的扶助，4日舉辦大專生獎助學金頒獎典禮，同時也率領受助大專生到竹南、苗栗等多個店家進行感恩之旅，讓學子學習飲水思源，讓愛流傳。
「感謝有您的相輔，讓求學不間斷」這是每名家扶學子領取獎助學金時的心聲，每逢開學前後，家扶中心都會頒發獎助學金，期盼能讓家扶學子免受經濟的限制而影響就學。
今年特別規畫大專生以及高中生在領取獎助學金前需先完成感恩任務，學子分別從苑裡、苗栗、竹南三地集合出發，前往竹南市區，針對長期支持家扶中心的零錢箱愛心商店，包含：豆府花城、老北方鋪子、炸糊－竹南分店等愛心商店，用他們的創意，表達感謝。
(中時)
關鍵字：苗栗家扶中心
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