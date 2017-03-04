薩德風暴 台灣戰略？ 學者：薩德是索命符 台灣千萬別碰
薩德風暴不只延燒東北亞，連台灣都被波及了嗎？中視新聞台今天(3/4 晚間十點) 推出最新國際時事評論節目《放眼天下》，針對中共解放軍將領放話：薩德在台灣布署之日，就是解放台灣之時，節目來賓國際政治專家賴岳謙教授指出，薩德對台灣是索命符，千萬不要碰。
本集深度探討薩德風暴的美中角力，並看台灣的戰略選擇，請到包括文大政治系特聘講座教授陳一新、經濟學家馬凱教授、實踐大學副教授賴岳謙、政大外交系主任劉德海等重量級專家學者，深入淺出剖析局勢；陳一新教授認為，大陸對韓準斷交手段，其實也是對台灣的警告；馬凱教授則透露，習近平與蔡英文之間有私下溝通，只可惜川蔡通話打亂節奏…..。
更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
關鍵字：薩德
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