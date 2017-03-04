北市消防員相約登山 1人找水源失蹤

台北市消防局3名消防人員趁228連假攀登花蓮南二子山，不料旅程才第二天，李盈勳（雙溪分隊）因尋找水源後竟失蹤失聯，花蓮縣消防局與台北市消防局組成搜救隊伍，今天陸續共派出4組搜救隊共34人搭直升機上山，展開地毯式搜救。

台北市消防局蔡智成(景美分隊）、林耿偉（萬華中隊）及李盈勳（雙溪分隊）3人，2月28日一早由花蓮壽豐溪溯溪上山，當晚於海拔580公尺處紮營；第二天在海拔1050公尺處紮營，當天下午4時許李員前往尋找水源，卻去聯繫，另兩人原地尋找一天未尋獲，2日下午5時走到花蓮鳳林分局西林派出所報案，並通知李員家屬。

因失蹤時間邁入第3天，花蓮縣消防局與台北市消防局等組成搜救隊，為了爭取救援時間，今天陸續派出4組搜救隊共34人搭直升機上山，搜救隊員中還有熟悉山區地形的山青及巡山員，及登山經驗豐富的救難隊員，地毯式搜尋李男。

由於從登山口步行至失蹤點附近預計要花5小時路程，南二子山山形陡峭，沿途盡是60度以上的陡坡，加上多處崩塌峭壁，搜救難度高，還有2名特搜隊員遭落石擊傷及打滑導致手臂拉傷，下午3時許由空勤直升機吊掛送醫。

花蓮縣消防局副局長吳泰濬表示，經GPS衛星電話定位後，初判失蹤的李男失蹤的位置，可能在萬榮鄉恰堪溪與初見溪交會點處登山口，搜救隊員從海拔580公尺處開始搜尋，並沿當初的登山路徑攀登至海拔1050公尺處，並下切找取水處，雖於溪谷發現有部分剛踩踏的腳印，搜尋一天仍未找到失蹤李男，目前仍持續來回搜尋，盼能盡快找到失蹤者。

(中時)