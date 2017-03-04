傳播妹香水蓋不住K味 警採尿送驗

高巿警新興分局前金所2日晚上10時許在中華三路見2名女子騎車未戴安全帽，將人攔下後發現後座的24歲吳姓女子有多項毒品前科是列管人口，卻因未定時報到驗尿，而被發布通報。

警方盤查時，得知吳女正趕著要到傳播公司上班，雖然身上抹著香水，卻蓋不住濃濃K味，經對方同意配合受檢，帶回派出所採尿，再視結果依法辦理。

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(中時)