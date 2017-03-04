澳洲暖男地鐵求婚 全車乘客做見證

我要評比

萊恩和漢娜10年前相識於地鐵列車；10年後，萊恩在澳洲墨爾本一列地鐵上求婚成功，車上乘客分享了這對愛侶的好消息。

據墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站，在通勤列車遇見真愛不是每天都會發生的事，但10年前的今天，萊恩（Ryan Jacka）和漢娜（Hnnah）真的相識於列車上。

因此，當萊恩計畫向漢娜求婚時，他覺得沒有比地鐵列車更適合的地方了。

萊恩聯絡了墨爾本軌道交通（Metro Trains）公司，告訴對方他的計畫，列車駕駛知道後同意參與。

萊恩說：「就在抵達柯斐德站（Caulfield）之前，他（駕駛）向全車做了宣布，我則向她提出求婚，她回答『好』。」

漢娜答應求婚讓萊恩非常開心。他說，很幸運，求婚行動能夠按計畫實行。

他笑說：「我們今天差點錯過列車。」

不過，他們最後還是趕上車，成就了好事。（譯者：中央社周慧盈）1060304

(中央社)