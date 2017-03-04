女模遇害「衣著完整、內衣褲不見」 高大成這樣說

法醫高大成在節目上解釋陳姓女模內衣褲不見之因。(取自高大成臉書)

22歲陳姓外拍女模命案震驚社會，女模遺體被發現時，衣著完整，但內衣褲卻不見了，經警方搜索後，終於在另一房間找到其內衣褲。對此，法醫高大成日前也在節目《54新觀點》上指出女模只有內衣褲不見之因，因為「死者性侵過後很難穿褲子。」

高大成在節目上解釋，一般來說若死者生前遭到性侵，她的褲子會很難穿，「我們解剖的時候也是一樣，如果你把一個女孩子全身脫光以後，在把內衣褲穿上去，一定要3個以上的人才能穿，兩個抬腿一個穿褲子。」

高大成說一般性侵殺人犯，大概都沒那個時間、也沒那個能力去幫死者穿褲子，所以只要死者沒有穿褲子，代表生前至少有8、9成機率受到性侵。

(中時電子報)