洪慈庸助理涉賄選 李明賢：時力不是號稱政壇小清新嗎？
時代力量立委洪慈庸的服務處特助王朝坤及服務處志工詹進興，涉后里農會農會賄選，2人各20萬元交保。國民黨文傳會副主委李明賢酸說：時力不是自稱不跑紅白帖、不關說、號稱什麼政壇小清新嗎？怎麼會出現創黨第一件賄選案？還是時力是假掰？
李明賢指出，檢調可要好好查，若時力樁腳真的捲入賄選，這可是天大醜聞，呼籲檢調一定要查清楚！時力到底是「真假掰」還是「小清新」？大家覺得呢？
網友回應說：「假清新！」「不是要改革嗎？又走回頭路。」「要是國民黨執政，一定會說政治迫害。」「腐敗真是易如反掌！」「已經一鍋屎，不差一個。」「上次就關說榮總床位了啊。」「屎力這群假清高，說一套做一套。」
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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