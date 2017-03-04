姦殺女模嫌犯已婚 梁姓女友是小三

24歲程姓男子與梁姓女友一同姦殺陳姓外拍女模，並盜取財物，手段殘忍，警方調查發現程男竟然已婚，梁女根本是小三。

台北市政府警察局南港分局調查，24歲程男有多項通緝罪嫌，22歲梁姓女友結識陳姓女子約2年。程男日前透過女友聯繫陳女，假藉有外拍工作，誘騙陳姓女子到八德路一處廢棄商場。

程男涉勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。程男得手後與梁女於當天下午4時左右從捷運後山埤站轉搭高鐵前往台中市，盜刷死者信用卡入住五星級飯店。

死者親姊姊也事模特兒工作，發現妹妹說要去工作後就失聯，驚覺有異，2日凌晨1時報警協尋，台中警方2日上午8時15分接獲飯店員工報案，指稱在員工電梯旁備品間拾獲失蹤人口手機。警方調閱監視器錄影畫面，確認是程男丟棄，隨即在房門外守候，等程男準備退房時上前盤查，進而查獲此案。

程男起初只坦承殺害，經過警方長期偵訊，他最終才承認有性侵，並指出梁女也全程在旁，甚至協助脫衣，不過梁女矢口否認，但檢警找到關鍵證據，確認案發時梁女也在場。

據了解程男及梁女這對鴛鴦交往約1個多月，這次更一同犯案，沒想到警方經查發現程男早已結婚，梁女竟然是小三。1060304

(中央社)