玉山步道霧淞凝結 玉管處提醒注意溼滑

玉山3月恢復登山活動，因山區低溫，海拔3400公尺以上步道仍有厚重霧淞，霧淞掉落恐導致步道溼滑，提醒山友注意。

一波水氣今天清晨移入中部山區，合歡山短暫固態降水(冰霰或雪)，而海拔更高的玉山則因無水氣抵達，今天未觀測到下雪，但前幾波低溫與水氣所產生的霧淞、積雪、結冰，仍讓玉山維持雪白世界。

玉山國家公園管理處今天表示，玉山主峰線3月1日開放以來，目前雖未降雪，但海拔3400公尺以上的登山步道，近期因低溫出現厚重霧淞，且霧淞掉落會導致部分路段早、晚結成硬冰而溼滑難行，有滑倒墜落風險。

玉山2月實施靜山，停止開放玉山主、群峰線，3月恢復開放，由於山區仍呈雪國世界，玉山國家公園管理處表示，這段期間若已排定入園，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備，並注意雪地登山安全，事前留意氣象資訊，掌握山區雪況，做好萬全準備以確保安全。1060304

(中央社)