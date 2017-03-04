又有台毒販遭印尼警擊斃 半年第3起
印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉及販運毒品的台灣劉姓男子和高姓男子，其中高男因拒捕遭警方開槍擊斃。這也是印尼警方半年來擊斃的第3名台灣毒販。
印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，雅加達緝毒局局長尼科（Nico Afinta）表示，警方先前在高速公路出口處搜查一輛白色豐田汽車，起獲1公斤的安非他命，逮捕兩名茂物（Bogor）市民格利（Gery Adi Chandra）和穆罕默德．費利（Mohammed Fery Lisanto）。
格利隨後向警方供稱，這些毒品是由在印尼的台灣人Liu Han Cin 和 Kao Chin Hung供貨。於是，警方要求格利配合，假裝要購買毒品，把台灣毒犯引誘出來。
格利和劉姓男子、高姓男子1日約在雅加達近郊的唐格朗（Tangerang）一家咖啡廳內交易，警方當場人贓俱獲，起出4公斤的安非他命，並逮捕劉姓男子、高姓男子。
不過，由於高姓男子當時拒捕，警方當場開槍把他擊斃。
劉姓男子向印尼警方供稱，他們在飯店的房間內還藏有7.5公斤的安非他命。
事實上，這已經是印尼警方近半年來第3起在逮捕販毒集團成員過程中擊斃台灣毒販的案例。
去年11月中旬，印尼緝毒人員與國際販毒集團在雅加達近郊爆發槍戰，擊斃1名35歲的台灣洪姓毒販。今年1月，印尼警方破獲台灣和印尼毒販組成的跨國販毒集團，查獲10公斤的安非他命，並開槍擊斃1名拒捕的40歲台灣毒販。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。