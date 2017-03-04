又有台毒販遭印尼警擊斃 半年第3起

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印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉及販運毒品的台灣劉姓男子和高姓男子，其中高男因拒捕遭警方開槍擊斃。這也是印尼警方半年來擊斃的第3名台灣毒販。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，雅加達緝毒局局長尼科（Nico Afinta）表示，警方先前在高速公路出口處搜查一輛白色豐田汽車，起獲1公斤的安非他命，逮捕兩名茂物（Bogor）市民格利（Gery Adi Chandra）和穆罕默德．費利（Mohammed Fery Lisanto）。

格利隨後向警方供稱，這些毒品是由在印尼的台灣人Liu Han Cin 和 Kao Chin Hung供貨。於是，警方要求格利配合，假裝要購買毒品，把台灣毒犯引誘出來。

格利和劉姓男子、高姓男子1日約在雅加達近郊的唐格朗（Tangerang）一家咖啡廳內交易，警方當場人贓俱獲，起出4公斤的安非他命，並逮捕劉姓男子、高姓男子。

不過，由於高姓男子當時拒捕，警方當場開槍把他擊斃。

劉姓男子向印尼警方供稱，他們在飯店的房間內還藏有7.5公斤的安非他命。

事實上，這已經是印尼警方近半年來第3起在逮捕販毒集團成員過程中擊斃台灣毒販的案例。

去年11月中旬，印尼緝毒人員與國際販毒集團在雅加達近郊爆發槍戰，擊斃1名35歲的台灣洪姓毒販。今年1月，印尼警方破獲台灣和印尼毒販組成的跨國販毒集團，查獲10公斤的安非他命，並開槍擊斃1名拒捕的40歲台灣毒販。1060304

(中央社)