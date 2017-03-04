學校稱學術交流不涉政治 陳芳明批虛偽

大學與大陸簽承諾書惹議，政大教授陳芳明今天說，學術一定涉及政治，有些學校宣稱「兩岸學術交流不涉及政治」的說法，「我覺得非常虛偽」。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。

陳芳明在臉書上發表「學術一定涉及政治」文章指出，他在上課時，一定會談到政治。公民社會、婚姻平權、六四事件、和平演變，極右派的共產黨、民主人權、二二八事件，中國大饑荒，文化大革命、台灣獨立運動、太陽花學運。這些政治字眼，在他的研究所與大學部課程都會提起。「不談這些，我怎麼教台灣文學？如果人文學科的教學沒有涉及政治，那就已經嚴重違背了人文精神的真正意義。」

他說，「國立清華大學」、「國立政治大學」的命名，「國立」一詞，就是政治。所以學校在簽署承諾書時，刻意拿掉國立兩個字的作法，本身已經就是非常政治的行為。在面對學術交流時，遵守了北京所規定的原則，就已經在遂行中國的意願。「我很討厭這種虛偽的行為，這就是百分之百的政治，完全與學術無關。」

陳芳明表示，台灣的政治處境確實很困難，這是大家都非常明白的事實。正是這樣困難，學術應該要更勇敢捍衛基本的人文精神。所謂人文精神的意涵，並非陳義甚高，而是把自己與別人當做人來看待。這些都涉及了人權與民主的原則。放棄這個原則，就是放棄做人的權利。

他認為，有些學校宣稱「兩岸學術交流不涉及政治」的說法，「我覺得非常虛偽」。與日本、美國、歐洲進行學術交流時，需要簽署承諾書或聲明書嗎？一旦簽下去時，本身就是高度的政治行為。這正是台灣高等教育的危機。「那已經嚴重干涉了學術研究與教學的自主性，也等於承認北京的黑手伸進來了。」

陳芳明說，這是台灣人文教育的警訊，只要對學術研究或教學內容劃下紅線，就已經是構成了言論自由的傷害。「我們爭取民主與人權一輩子，也見證了三次政黨輪替，卻換取了北京對台灣學術的干涉，真是情何以堪」。如果為了交流還要寫承諾書，那就不要交流吧。因為少子化現象，而必須依賴陸生的學費，竟為了錢而犧牲言論自由與學術尊嚴，這已經違背教育原則了。1060304

(中央社)