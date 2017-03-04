桃園大華中學 奪女聲合唱國中團體組冠軍

桃園市楊梅區大華中學合唱團日前參加「全國學生音樂比賽」，獲得女聲合唱國中團體組冠軍。(校方提供)

桃園市楊梅區私立大華中學沒有音樂班，但一群學生靠著興趣組成的合唱團，日前參加「全國學生音樂比賽」，卻以0.1分些微差距險勝第2名，獲得女聲合唱國中團體組冠軍。團員們說，唱歌是舒壓最好的方法，能奪下冠軍相當開心。

(中時)