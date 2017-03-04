Shiny憋尿簽唱 每小時電聯老爸報平安
姚亦晴（Shiny）今天在西門町舉辦首場簽唱會，不僅前晚緊張到嚴重失眠，還一直想吐，甚至不斷想跑廁所，只好憋尿硬撐。她透露現在仍跟父母同住，擔心父母到簽唱會現場，讓她更緊張，主動請求家人別來，爸爸擔心她人身安全，要求她每天回報行程，還規定她每小時打電話報平安。
她讀高中時曾發行過EP，歷經2年的魔鬼體能訓練，舞蹈，期間還遭父親反對進入演藝圈，走過家庭革命的她，說服家人讓她放手一博；年僅20歲的Shiny為了勇闖歌壇，她放棄了美國深造機會，歷經２年魔鬼訓練，終於推出首張專輯《Getting Stronger漸強》。
她開場飆唱〈If You Want Me〉，為了感謝歌迷支持，選出一位自願接受挑戰的歌迷，與Shiny一起玩「砸派機」，看誰的手指按的速度最快誰就獲勝，上台的男粉絲憐香惜玉，為了保護偶像，自己慘遭砸刮鬍泡擊中。
(中時)
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