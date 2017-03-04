4公尺高「金雞祈飛」吸睛 大雅小麥節起跑
一年一度大雅小麥產業文化節4日在寶興宮登場，4公尺「金雞祈飛」巨型小麥雞，象徵五穀豐收好年冬、雞年快樂四季紅相當吸睛，現場除有農特產品展售、大雅三寶美食產品展示外，還有麥田街頭藝人表演、玩麥親子手作等活動，展現大雅在地特色，民眾扶老攜幼有吃又有玩樂不思蜀。
市長林佳龍在農業局長王俊雄陪同下，前往參加小麥產業文化節活動，市議員張立傑、張雅旻等共襄盛舉，林佳龍表示，盼持續推廣大雅的小麥文化，打造安全並兼具高品質的農業優良示範。
林佳龍指出，小麥已成為大雅的代名詞，也是安全高品質農業發展的優良示範，小麥產業文化節已連續舉辦14年，今年更有105個團隊參與及許多精彩表演。大雅區農會總幹事林國永指出，今年小麥種植面積達93公頃，比去年多出23公頃，預估可收成23萬公斤，跟金門契作20萬公斤，3萬公斤將研製小麥米，口感好深受消費者喜愛。
活動中最吸睛的「金雞祈飛」4公尺巨型小麥雞，由大雅廚具贊助、橫山社區發展協會執行長張樸勻打造，吸引民眾爭相拍照及觀看，現場一片片的金黃色麥田映入眼簾更是美不勝收，向日葵與波斯菊花海相輝映，令人心曠神怡、相機快門按不停，明天還有一天民眾得把握時間！
(中時)
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