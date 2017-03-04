安麗盃》周婕妤打2借9 台將4人進16強
安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽4日展開淘汰賽，3屆冠軍「大眼妹」周婕妤靠著一記漂亮的「打2借9」，以7比1擊敗波蘭女將茲倫斯卡（Oliwia Czuprynska），加上魏子倩、陳禾耘、吳曉雯，共有4名台將晉級16強。
周婕妤擺脫3日遭潘曉婷「完封」的陰影，淘汰賽打來氣勢如虹，「聽牌」後趁茲倫斯卡開球沒進，先輕鬆處理掉1號球，打2號球時「一兼二顧」，把2號球與9號球都送入袋內，乾淨俐落拿下16強門票。
台將4人晉級16強，周婕妤晚上準備上演「復仇秀」，與潘曉婷拚搶8強門票，盼報預賽遭完封的一箭之仇。
(中時電子報)
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