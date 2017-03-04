台南國際蘭展開園 民眾湧入參觀
在台南後壁蘭花生技園區舉辦的台灣國際蘭展今天正式開園，對外開放民眾參觀，一早遊客便絡繹不絕，排隊等著入園爭睹蘭花之美，現場分為4大展館展出2萬多株各式蘭花，讓人目不暇給；而近年來蘭花外銷有衰退情形，主辦單位也舉辦研討會，替蘭花產業找到更多可能性。
台南國際蘭展上午9時開園，由市長賴清德、農委會農糧署長陳建斌敲鑼後，與議長賴美惠、農業局長許漢卿等人在入口處歡迎入園遊客；賴清德表示，今年的主題很有特色，希望全國民眾不要錯過今年蘭展；陳建斌說，台灣蘭花年產值接近2億美元，其中9成外銷，農委會將會致力於品質保鮮技術研究、外國品種登記權以及蘭花外銷的談判。
展館中由蘭花擺設而成的台灣帝雉，是眾人目光的焦點，而在鬥豔館中美商三好農業展出的5株蝴蝶蘭都有2公尺長，每株都開出30朵蘭花，相當壯觀，而首度導入的VR虛擬實境，透過互動式投影，也給遊客獨一無二的體驗。
近年來受到市場競爭及不景氣影響，台灣蘭花外銷產業去年出現3%的負成長，成大研究發展基金會也特別舉辦國際研討會，邀請各界專家集思廣益，從蘭花的藥用用途發展談到產業的永續經營，希望帶給國內業者不同的思維。
(中時)
關鍵字：蘭花
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