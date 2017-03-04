登山隊取水傷腳 台東特搜順利救援

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高雄市登山客一行3男1女，於2/25日從屏東縣霧台鄉佳暮村走知本越嶺古道來台東，預計3/4日從知本林道8.4公里搭車返回高雄。

台東縣消防局昨天晚間獲報，其中一位吳姓登山客下切溪谷取水，不慎撞傷膝蓋，請求協助傷者下山。7名搜救人員今天清晨6時由台東大隊山域專責隊出發救援。

第2梯次救援人員8時出發，並在知本林道8.4公里處成立前進指揮所，搜救路線為知本林道往加大奈山方向前進。

經消防局人員了解，患者仍可走路，只是走的比較慢，不知是否會惡化，且路程較陡，需有人協助攙扶下山。

今天下午3時46分，第1組搜救人員已接觸到傷患一行人，總共3男1女，其中1男腳韌帶拉傷行動緩慢，但還可以走，救援小組人員決定協助一行人今日連夜趕下山，第2組搜救人員也準備從前進指揮所出發前往協助。

(中時)