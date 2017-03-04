SBL季後賽 魏明谷盼冠軍賽彰化登場

超級籃球聯賽季後賽今天起在彰化開打，首場富邦對上璞園，彰化縣長魏明谷應邀開球致詞時說，希望爭取冠軍賽在彰化登場。

超級籃球聯賽季後賽今天起開打，第一場比賽由富邦勇士隊出戰璞園建設隊，比賽在彰化縣立體育館展開，彰化縣長魏明谷身為東道主應邀為比賽開球，包括彰化縣副縣長林明裕、民進黨籍彰化縣議員林世賢等人也都應邀出席。

魏明谷致詞時說，歡迎超級籃球聯賽來到彰化，除了季後賽之外，未來也希望爭取到總冠軍賽來到彰化來比賽，而除了超級籃球聯賽之外，彰化縣政府也將舉辦全國中等學校運動會，歡迎來自全台各地的選手到彰化來比賽，順道前往鹿港等地觀光。

超級籃球聯賽季後賽首輪今天在彰化縣立體育館登場，第一場比賽由富邦勇士對上璞園建設，緊接著將由金門酒廠對上台灣啤酒，而在彰化的賽程除了今、明2天之外，如有必要的話，將在3月7日及9日比賽。1060304

(中央社)