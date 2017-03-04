陸生研修承諾書 高大：未涉政治

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國立中山大學、高雄大學今天未否認有與中國大陸交流的學生個案簽署承諾書，高大說是提供雙方學生得在單純學習環境下從事交流，簽署內容文字並未同意任何政治主張。

大學簽署陸生研修承諾書風波愈演愈烈，據教育部掌握在157所大專校院，有一半以上大學校院都簽署類似承諾書，其中高雄中山大學和高雄大學也有。

中山大學表示，是在去年與大陸交流的學生簽署承諾書，105學年第二學期境外交換生計199人，大陸地區交換生計98人，其他地區交換生計101人。

高大說，大陸短期研修學生數約130人，學生交流以1學期為原則，最多1年期。

高大表示，教學本質即屬單純未涉及政治敏感議題或活動，所出具承諾書係屬特定學校派遣學生來台前的個案要求，承諾書內容並未納入正式報部之交流協議內容。

高大說，基於提供雙方學生得在單純學習環境下從事交流下簽署，內容文字並未同意任何政治主張；爾後會配合教育部指示辦理，調整以符合相關規定。1060304

(中央社)