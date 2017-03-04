誤信吸毒增強性功能 水果販賠光積蓄
新北市中和區樂姓攤商誤信吸毒可增強性功能，不慎染毒，積蓄逐漸花在買毒品。樂男為求翻身，竟從毒蟲企圖變成藥頭翻身，遭警方跟監及蒐證，在住處被逮捕。
新北市海山警分局表示，接獲有男子疑販毒線報及相關情資，經員警展開跟監、蒐證1個多月，專案人員3日晚間，見時機成熟，率隊前往樂男位於中和區連城路住處查緝。
警方搜索時，當場於樂姓主嫌背包內，查獲大量安非他命，也在現場查扣安非他命、愷他命、搖頭丸、藥丸型搖頭丸，市價估計新台幣50萬元。
樂嫌供稱，原於板橋區、中和區一帶販售水果，因聽聞友人慫恿，吸食混合型毒品，可增強性能力。
他施用毒品後成癮，因沉迷毒品，導致水果生意一落千丈，收入不足以支應吸毒龐大開銷，因此鋌而走險，以剩下積蓄購入大量毒品，意圖販毒，不料遭警方查獲。1060304
(中央社)
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