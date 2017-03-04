降血脂偽藥流入市面 藥廠提供免費諮詢

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食藥署今天表示，民眾常吃的降血脂藥「冠脂妥」批號MV503出現偽藥。台灣阿斯特捷利康公司對此表示譴責，並提供免費服務專線，接受藥品不良反應諮詢。

台灣阿斯特捷利康公司指出，3月1日主動向衛生福利部食品藥物管理署通報3件藥局的冠脂妥（Crestor10mg）膜衣錠仿冒品的報告，均為批號「MV503」。

台灣阿斯特捷利康公司強調，冠脂妥偽藥並非產品本身問題，而是不法份子的非法活動，基於病人安全，已在第一時間發函給藥師公會、醫療院所及經銷藥局，告知偽藥消息並提供合法購買管道，以確保病人儘速取得合法安全的藥品。

藥廠指出，冠脂妥又稱為「他史汀類藥物」，可降低血液中壞的膽固醇和三酸甘油脂，並且增加血液中好的膽固醇，強調將全力配合相關藥品溯源資料，遏止偽藥在市面上流通。

民眾若擔心吃到偽藥，台灣阿斯特捷利康每天上午9時至下午5時，提供免付費服務專線（0800-888-633），接受藥品不良反應諮詢。1060304

(中央社)