菲部長應邀 登美航艦參觀

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美國官員表示，菲律賓3名內閣部長已應美國海軍邀請，登上在南海巡弋的卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦參觀，包括菲國國防部長在內。

美國駐菲大使館發言人柯絲琪娜（Molly Koscina）說，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、財政部長杜明奎（Carlos Dominguez）和司法部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre II）今天率3名安全官員參觀了卡爾文森號航艦。

中國大陸對幾乎整個南海提出了主權聲索，因此這艘核子動力航艦一直在此爭議水域巡邏，以確保航海與航空自由。

菲國官員登艦參觀顯示，儘管杜特蒂總統在向中國大陸與俄羅斯靠攏的情況下揚言與美軍疏遠，但菲國官員仍與美國軍方維持高層交往。1060304

(中央社)