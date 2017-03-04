舉行婚禮也能響應環保！ 心之芳庭主打「綠色低碳」

小資新人也能圓夢。（圖／心之芳庭提供）

數對新人依序步入紅毯接受祝福。（圖／心之芳庭提供）

今年聯合婚禮活動將開跑，意者請洽官網。（圖／心之芳庭提供）

座落在台中大坑地區的法式莊園心之芳庭，離台中市區僅有20分鐘車程、與大坑地區國際高爾夫球場為鄰、坐擁萬坪綠意美景，開園以來已經圓滿了上千對新人的美夢，主打「綠色低碳」的聯合婚禮更是吸引眾多佳偶報名參加，活動即將開跑。

創始之初，設計師以打造獻給妻子的結婚禮物為名，將心中渴望天地為幕席、接受大地祝福的婚禮逐一實現，盡量不以傳統婚宴的商業模式思考，更不計坪效考量，讓新人與至親好友能夠盡興相聚、忘卻繁複禮俗與交際應酬的辛勞。

為了讓更多人能享有這份美好，莊園每年一度舉辦聯合婚禮，今年將於６月18日舉行，特別開放給預算有限的準新人們，齊聚一堂分享彼此的喜悅，偌大的日光草坪僅開放百位賓客參與，披上白紗的新人們依序步入紅毯接受眾人祝福。

以「綠色婚禮」為概念的集體證婚，選擇戶外草坪為禮堂，降低婚宴中的空調設備碳排放量，在日落時分伴著微風徐徐，眾人共享婚禮中的花藝及婚禮佈置、婚禮主持、音響設備等，心之芳庭也以台灣安心食材，提供綠愛婚禮宴席餐等低碳婚禮服務。

(中時)