喜樂籌建伯立歐家園 在預定地種下希望之稻
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，4日上午在彰化縣竹塘鄉伯立歐家園預定地進行第一期稻作播種，並邀請桃園東陽扶輪社友與家屬參與，種下的新品稻種「馥米」，預計110天後收成義賣，為籌建家園基金募款。
10幾名大人小孩脫下鞋、襪，小心翼翼地將雙腳伸向水田，體驗首次踩進濕軟泥巴地的新奇滋味，並感受農夫彎腰插秧種稻、「汗滴禾下土」的辛苦。
東陽扶輪社長吳尚霖說，秉持公益服務精神，認購這一期稻作的全部收成，並再捐出供協會義賣，希望拋磚引玉，讓每份善心都像飛揚的種子，飄向需要協助的地方；社友們帶親子共同參與，期待秧苗長成飽滿的稻穗，屆時可共享成長與豐收的喜悅。
協會理事長陳忠盛表示，將打造「伯立歐家園」作為未來年老獨居身障者的長期照顧家園，也是在地身障者穩定工作以求自立的出發據點。1.2公頃的預定地，目前種植新品種「馥米」，收成後將交由大橋牌碾製包裝，義賣盈餘投入家園籌建基金。
(中時)
關鍵字：喜樂小兒麻痺關懷協會、伯立歐家園、馥米
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