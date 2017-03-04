共軍艦隊今穿越台海南下

我要評比

共軍軍艦配在西太平洋配合戰機演練。（圖取自新浪軍事）

共軍戰機近日在西太洋演練。（圖取自新浪軍事）

我國防部4日表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘今天上午通過台灣海峽中線以西，靠大陸沿海繼續向西南航行，預判今晚脫離台灣的防空識別區南返歸建。

中央社報導，解放軍本月2日在日本宮古島東南方海域實施海空操演，共軍出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與共軍驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演。

去年12月至今年1月初，中共遼寧艦航母編隊穿越宮古海峽東繞台灣南下南海演訓，後再取道台灣海峽中線以西北返青島母港。

據大陸央視報導，3月2日，共軍海軍航空兵組織轟炸機、殲擊機、警戒機等多型多架飛機，與航經西太平洋某海域的海軍艦艇遠海訓練編隊，先後展開了遠海突擊、對空防禦等多個課目演練，提升了海軍部隊遂行多樣化任務的能力。運-8空中預警機、轟-6G轟炸機、導彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬湖艦，集中亮相西太平洋。

日本共同社報導，共軍這次共出動13架戰鬥機及轟炸機，日戰機曾緊急升空。

(中時電子報)