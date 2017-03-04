農村再生 台南仕安、礁坑社區打造農村企業
水保局推動農村結合產業發展，開創社區產業新契機，台南市仕安社區以居民為股東，成立「仕安社區合作社」產銷無毒米；礁坑社區以社會企業方式，成立「礁坑農有限公司」，活化橄欖產業，贏得「綠鑽石」故鄉美名！
立委林靜儀、余宛如、吳焜裕，4日由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長賴明宏、水保局副局長林長立等人陪同，赴台南市後壁區仕安社區，及新化區礁坑社區，了解農村發展現況。
林長立表示，透過農村再生計畫，農村社區在居民共同努力下，已發展出在地特色產業，目前正積極輔導朝向企業化經營，並成立在地社會企業，讓社區產業得以穩固成長、永續發展。
仕安社區透過農村再生計畫，引入年輕人的創意及活力；里長廖育亮表示，仕安社區合作社致力於無毒米生產，及加工體驗，並以公平貿易精神，保障農民收入；合作社每年結餘20％用於推行社區公益與福利，協助社區弱勢族群，並鼓勵青年留在社區創業或就業。
透過水保局農村社區企業經營輔導計畫，仕安社區合作社積極進行社區產業升級，無毒米生產設施，今年開始運作。
礁坑社區總幹事林清隆強調，社區要自力、自主、永續，必須要有社區產業為後盾，因此，透過水保局農村社區企業經營輔導，及大專生洄游農村，提供的創意發想，礁坑社區成立「礁坑農有限公司」，帶領社區居民活化在地的橄欖產業，成功打響社區產業品牌及知名度，並贏得綠鑽石故鄉美名，還在社區關懷據點，提供老人供餐服務等回饋機制。
礁坑社區也透過產學合作，研發出10餘種商品，如橄欖果乾、橄心醋、橄情露（酵素）、橄欖手工皂、橄欖活力飲等創意商品。
林靜儀、余宛如、吳焜裕肯定農村再生推動成果，並表示未來是打造全民農業競爭力的年代，農村產業不僅需要政府及農企業的支持，更需要更多跨世代的年輕力量與創意，才能促進農村產業的創新發展與加值升級。
(中時)
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