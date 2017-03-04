兩岸兩會領袖見面 陳德銘：先確認一中
中國大陸海協會長陳德銘今天針對是否願與海基會董事長田弘茂在金門見面說，應先確認兩岸兩會是不是「一個國家之下兩個機構」授權談判，「在一中原則下我是願意交流討論的」。
中新社報導，擁有中國大陸全國政協常務委員身分的陳德銘，今天在分組會議受訪時，作上述表示。
針對田弘茂曾表示期待能與陳德銘在金門會面，陳德銘說，海協會已對見面的基本條件做出說明。對方（海基會）應該先明確，兩岸兩會是不是「一個國家之下兩個機構」之間的授權談判？「在一中原則下，我是願意交流討論的」。
此外，針對台灣有關修法管制退役將領等人員前往中國大陸的聲音，陳德銘僅表示，對台灣民間人士到大陸交流、參觀、訪問、旅遊，中國大陸都持歡迎態度。
陳德銘並建議想前往中國大陸創業的台灣青年，可先到中國大陸學習、畢業實踐、工作，更多地了解中國大陸的環境。對今後的創業來說，起步會更穩健。1060304
(中央社)
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