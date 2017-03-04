共軍代表聲稱 陸軍費比重低於全球均值

針對中國大陸今年軍費成長約7%，中國大陸軍事科學院研究員、全國人大代表陳舟今天宣稱，中國大陸軍費占GDP的1.32%，美俄約占4%，全球平均為2.4%，整體規模「還是比較低」。

央視報導，陳舟並公開說，中國大陸1999年軍費首度突破人民幣1000億元，今年則將突破人民幣1兆元（新台幣約4.5兆元）。

陳舟指出，2016年中國大陸軍費占國內生產毛額（GDP）的1.28%，今年占1.32%，遠遠低於美國和俄羅斯等世界主要大國平均的4%，也低於全球平均的2.4%，所以中國大陸軍費的總體規模「還是比較低的」。

他又說，在國家綜合國力、安全環境和全球戰略形勢深刻變化的大背景下，中國大陸國防費用成長是合理合法、適度穩健和可持續的。

陳舟表示，對於軍費增加，可考慮到中國大陸周邊的安全環境「比較複雜也比較嚴峻」，面臨的陸海空天網等領域的安全威脅在不斷增加，軍隊在維護國家邊防、海防、空防和網路、太空的安全方面任務越來越艱巨。

中國大陸全國人大發言人傅瑩今天說，今年中國大陸軍費較2016年成長7%左右，占GDP的1.3%左右。2016年的軍費預算為9543.54億元，較2015年成長7.6%。

假設2016年的軍費預算與決算相同，中國大陸今年的軍費將增加到約1.02兆元，突破1兆元大關。1060304

(中央社)