雲林藍營青工會長交接 韓郝未碰面
中國國民黨雲林縣青年工作委員會今天交接，投入黨主席選舉的韓國瑜、郝龍斌現身，兩人未碰面，但都表達爭取支持，讓交接典禮瀰漫選舉味道。
國民黨雲林青工會總會長及各鄉鎮市會長交接典禮，晚間在斗六舉行，卸任總會長鍾正通交棒給新任賴嘉濱；立委張麗善等各界與會。
請辭台北農產運銷公司總經理、宣布參選中國國民黨主席的韓國瑜先到會場，他說，國民黨責無旁貸，要以「苦幹實幹」精神走下去；未來意識型態愈低愈好，「九二共識、一中各表」到此就可以了，不能浪費寶貴時間在華麗口號、空泛意識型態上。
隨後到場的前台北市長、國民黨副主席郝龍斌表示，國民黨未來要靠青年，培養青年非常重要，國民黨沒有青年加入或沒有青年一起打拚，就沒有未來。1060304
(中央社)
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