5星飯店鎖定頂級客層 徵才30K起跳
高雄最新5星級飯店將於7月開幕，主打新台幣萬元住房價格，要吸引金字塔頂端客層；現正招募人才，基層底薪30K起跳。首波大型召募活動先在高雄登場，4月將北上擴大徵才。
這間高雄5星級飯店將於今年7月進駐港都，規劃147間客房，每層樓最多10間客房，打造全館皆行政樓層的服務，鎖定全球頂級商務客和金字塔頂端度假客群，訂出每晚萬元的平均住房價格。
晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮表示，多年來，高雄累積了豐厚的觀光資源，國際性商務活動也蓬勃發展，但高雄這幾年來並沒有強調頂級的五星酒店開幕，因此市場確實有需求。
御盟集團董事長邵永添今天接受媒體採訪時表示，這是以高規格打造的最安全飯店，除了高品質建材，還使用有機無毒備品和地毯，每間客房三面臨路，還捨棄宴會廳，使人流單純化，就是要提供最頂級服務。
他強調，服務的本質來自於人，首波大型召募活動將於26、27日在高雄登場，4月也將北上擴大徵才；召募重點就是要讓每個員工能夠無憂的提供專業服務，因此，這次徵才活動，基層職缺保障薪資30K起跳，專業人才甚至可以開到40到50K。1060304
(中央社)
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