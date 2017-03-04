板橋農會百年慶生 朱立倫吳秉叡等同場

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新北市板橋區農會今日舉辦創立100週年慶生會，新北市長朱立倫親自到場切蛋糕；近日頻頻砲轟朱立倫、有意參選下屆新北市長的民進黨立委吳秉叡，也到場致意。

新北市板橋區農會創立100週年，朱立倫到場，與吳秉叡、立委羅致政、農會理事長、常務監事、代理總幹事，切蛋糕慶賀。

吳秉叡有意參選下屆新北市長，最近頻頻以「新北重開機、大秉抓BUG」為主題，在交通、水利等市政議題，砲轟朱立倫。昨天還與中央一起會勘光復加壓站，呼籲市政府，落實共飲翡翠水，新北市府莫旁觀。

不過，市府水利局澄清，「板新地區供水改善計畫二期工程」為中央核定及推動執行之重大工程，已由經濟部水利署研提修正計畫，陳報行政院審核。新北市積極推動，絕無推諉拖延。

吳秉叡今天與羅致政先到會場，約20分鐘後朱立倫入場，彼此微笑握手致意。隨後，朱立倫坐在吳秉叡的右手邊，隔著一個走道。

朱立倫致詞時，逐一稱呼在座立委。隨後，吳秉叡、羅致政也應邀上台致詞，祝福板橋農會百歲生日快樂。羅致政也被外界視為有意角逐下屆市長選舉黨內提名，他還建議板橋農會的識別標示要增加標示年份，以強調歷史悠久。

另一位立委張宏陸稍晚趕到，也說明自己關心板橋建設20多年。吳秉叡稍後離席時，與朱立倫兩人錯身而過。朱立倫離場時，則禮貌性與羅致政握手。1060304

(中央社)