匯50萬挽回女友 分手想討錢遭打臉判免還

陳姓男子和吳姓女子交往期間，匯款50萬助她經營網拍，2人事後分手，陳男控訴50萬是投資，打官司討回，吳女出示Line對話紀錄，證明曾婉拒，還說想帶錢到日本遊學，陳男還回「好的事情都支持妳」。桃園地院法官認定是基於愛情的餽贈，判吳女不必還錢。

陳姓男子2015年3月和同居女友關係觸礁，吳女有意另尋發展，陳男為了挽回女友的心，轉帳50萬元給吳女助她經營網拍，並以Line傳訊息給女友：「50萬用途，30萬轉帳公款、每月1萬家用、1萬妳薪水，早上有空來幫老公用網路，到年底前，家用薪資都先給妳」。

吳女事後仍搬離愛巢並分手，陳男不甘人財兩失，打官司控告吳女，直指這筆錢是「投資」且有附帶條件，吳女未經營網拍、2人也分手，應該要把錢還他。

吳女則出示Line對話紀錄反駁，知道前男友要匯款即曾拒絕，之後有提及「想帶著那些錢到日本遊學、暫時遠離台灣」，陳男還回說：「好主意，替妳開心，好的事情都支持妳」，強調未允諾要經營網拍。

桃園地院法官認為，吳女確實未允諾要經營網拍，反倒是陳男的言詞像讓吳女自行運用金錢，認定50萬是基於感情贈送，判吳女不必還錢。

(中時)