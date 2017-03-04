搭機不怕母乳被誤丟 醫師教妳這樣做

一名媽媽搭機出差辛苦擠母乳，卻被空姐丟棄，怒上網爆料。醫師建議，如果媽咪們擔心發生類似事情，若是短程班機不妨準備保冷袋和冰堡，母奶放在裡面能保存約24小時。

台灣母乳哺育聯合學會理事、小兒科醫師毛心潔今天受訪時表示，對於這樣的事情感到很心疼，每一次擠母乳都是媽媽付出努力，希望給寶貝最好的營養，若是辛苦準備的東西被丟掉，可以想像有多心痛。

不只母乳被丟，日前藝人林辰唏在火車上哺乳也遭網友酸言酸語，毛心潔表示，孩子吃奶天經地義，而且母乳能提供國家下一代最好的營養，為什麼非要躲起來，甚至得到廁所裡才能餵奶？

毛心潔說，很多媽媽產後因為賀爾蒙變化，心思會變得比較細膩，甚至會出現產後憂鬱症，加上哺乳、擠母乳都是需要學習的過程，若沒有獲得支持甚至被外人用有色眼光看待，心裡難免會受傷。

此外，她說，台灣法令訂有「公共場所母乳哺育條例」，媽媽們本來就有權利在任何公共場所哺乳，希望能加緊宣導，給予哺乳媽媽們多一點尊重和支持。

若是有媽咪們擔心搭飛機時，辛苦擠的母乳被誤丟掉，毛心潔建議，如果是短程航班，不妨自己攜帶保冷袋和冰堡，母奶就能在裡頭保存約24小時，但如果是長程航班，可能還是得麻煩空服人員代為保存。

毛心潔也向曾遭遇不友善對待的哺乳媽媽精神喊話，她說，台灣哺乳已經愈來愈友善，雖然永遠無法得到所有人100%支持，但千萬不要因為這樣挫折，就放棄哺乳；若公開哺乳在意他人眼光，可以先在家裡練習穿哺乳內衣、用哺乳巾蓋著，就算在公共場所哺乳也不怕走光。1060304

(中央社)