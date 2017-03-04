台灣虎航高雄-沖繩那霸航線今開航

台灣虎航發言人林俊男(左)接受沖繩小姐(右)的贈花，慶祝首航航班順利完成。（圖／台虎提供）

搭乘首航航班的旅客和親切的虎寶虎妞合影。（圖／台虎提供）

張佩芬／台北報導

台灣虎航的第四條高雄出發的國際航線：高雄-沖繩那霸航線今(4)日開航；同時，也是台灣虎航於高雄出發的第三條日本航線。

海島型渡假盛地的沖繩及沖繩美麗的眾海島，每年皆吸引了成千上萬的海內外旅客到沖繩渡假，不僅讓沖繩成為日本的渡假盛地，也是國人出國渡假的首選。由於接下來尚有清明連假及端午連假，台灣虎航高雄-沖繩那霸航線，現平均每月之機位銷售已逾八成，顯示國人出國時，選擇赴海島型航點的喜愛仍不減。

為慶祝台灣虎航首航高雄-沖繩那霸航線，台灣虎航今日在高雄國際機場候機室執行例行性的首航拍照儀式。高雄市政府觀光局局長曾姿雯也特地到現場，見證台灣虎航開拓新航點的重要時刻，並歡迎更多的外籍旅客能藉由台灣虎航便捷的航班造訪台灣。

所有搭乘台灣虎航高雄-沖繩那霸IT288首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份。而在抵達沖繩那霸機場後，沖繩觀光局也特別安排了沖繩小姐於機場內迎接首航旅客，並準備旅遊資訊及沖繩星砂紀念品作為首航禮，贈與搭乘首航航班的旅客們。

台灣虎航高雄-沖繩那霸航線開航初期，每週營運二班，分別是週三及週六。去程航班編號IT288下午16:55自高雄機場起飛，回程航班編號IT289晚間20:30自沖繩那霸機場起飛。於2017年3月26日起，去程航班編號IT288將調整為下午14:35自高雄機場起飛，回程航班編號IT288將調整為下午18:20自沖繩那霸機場起飛。

台灣虎航現飛航之桃園-沖繩那霸航線自2015年6月29日開航至今，現每週飛航11班，航班的組合時段更彈性，旅客亦可自行搭配不同時段的航班，以符合個人行程安排。繼今日開航高雄-沖繩那霸航線之後，不僅可造福南部旅客，也將看好日籍旅客藉由台灣虎航的沖繩那霸航線的便利性，一次造訪北、高二地，豐富台灣之旅。

(工商)