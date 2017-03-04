無證移民送女上學被捕 影片曝光引公憤

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美國洛杉磯1名無證移民父親開車送小孩上學，途中被聯邦探員逮捕帶走，過程被後座哭泣的13歲女兒拍下，引發社會同情和憤怒。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨西哥籍的艾維利卡-龔薩雷茲（Romulo Avelica-Gonzalez）已經住在美國20年左右，2月28日在洛杉磯高地公園的學校附近被移民暨海關執法局（ICE）人員帶走。

當時汽車後座的13歲女兒法蒂瑪（Fatima Avelica）邊哭邊拍下父親被帶走的畫面。

ICE官員表示，48歲的艾維利卡-龔薩雷茲已被拘押，等候庭訊。家人為他聘請律師，要讓他留在美國。

美國總統川普簽署行政命令，下令全美掃蕩取締非法移民後，聯邦探員在各地加緊緝捕行動。

影片中可以看到艾維利卡-龔薩雷茲被2名衣服上印有「警察」的聯邦人員帶走。不時可以聽到正在錄影女兒的哭泣聲。

法蒂瑪的姐姐布蘭妲（Brenda Avelica）告訴當地媒體，父親被捕，家人受創。

她告訴ABC7台：「我們正經歷難關...我從沒想過會經歷這種事。目睹自己的家庭被拆散，感覺糟透了。」1060304

(中央社)