彰化民生市場小旅行 資優生導覽、體驗搖滾樂

南郭國小資優資源班結合民生市場舉辦市場小旅行，由3名六年級學生為參加民眾導覽傳統市場，並介紹市場內爺奶級攤商深藏不露的才藝絕技。（謝瓊雲攝）

80歲的豬肉攤商林白菊阿嬤(左三)是桌球高手，與介紹她的南郭學生林諺呈(左四)以砧板當球桌在市場裡切磋球技。（謝瓊雲攝）

80歲的白菊阿嬤拿剁豬肉刀示範托球，連拍數十下球仍不墜。（謝瓊雲攝）

年紀可當嬤孫的白菊阿嬤和小小導覽員林諺呈，在狹窄的菜市場裡以剁肉長砧板當球桌，切磋球技。（謝瓊雲攝）

市場裡人稱太郎阿公的78歲的電器行老闆張榮吉，滿臉笑容在店內為參觀市場小旅行的大小朋友彈奏電吉他，引來讚嘆。（謝瓊雲攝）

民生市場裡的民生電器行賣家店也提供維修售後服務，老闆張榮吉還是彈唱高手，秀出電吉他接受現場點歌。（謝瓊雲攝）

「太郎阿公」、78歲電器行老闆張榮吉，在小小導覽員介紹後，現場彈唱演奏電吉他。（謝瓊雲攝）

彰化市南郭國小資優資源班師生結合民生市場攤商，舉辦民生市場小旅行，4日上午由學生帶領參加者逛傳統市場並全程導覽，下午則有小市集和食堂中的搖滾音樂會，把把不一樣的文化和音樂藝術帶入傳統市場，喚起更多人回到在地民生市場消費。

叫春小搖滾！來踅菜市場、在街邊聽搖滾樂。近50名參加者，在南郭國小六年級的曾祥綺、林諺呈和朱品瑄三人引導下逛傳統市場，了解民生市場的歷史，並在肉鬆、魚丸、皮鞋、豬肉和電器攤位駐足導覽，介紹市場內爺奶級攤商深藏不露的才藝絕技。

林諺呈介紹道，豬肉舖80歲的林白菊阿嬤年輕時是桌球高手，少女時代為了陪伴母親，放棄了進合作金庫當職業選手的大好機會，她15歲起就在市場裡剁豬賣肉，但閒暇時會到學校裡擔任桌球教練。

導覽後白菊阿嬤並以剁刀充球拍示範托球，球穩定彈跳而不墜，年紀可當嬤孫兩人的兩人還以砧板當球桌，交流切磋球技，精彩推打攻防讓觀眾和周邊攤商報以熱烈掌聲。電器行的太郎阿公78歲張榮吉，則頂著一早剛理過的清爽平頭為大家演奏電吉他，引來全場讚嘆。

「自家用料理食堂」經營者詹玲涓表示，從小在民生市場長興街、長壽街一帶生長，菜市場不僅僅是交易買賣之地，還存在更多鮮活的記憶，不忍眼見傳統市場因現代人消費習慣改變日趨沒落，興起讓民眾走入市場裡的念頭。

詹玲涓說，去年驚蟄日首度嘗試封街舉辦露天搖滾音樂會，今年更與國小主題課程結合，將活動從半日延伸為一整天，上午逛市場、午餐後到食堂裡逛市集，傍晚再到長興街上聽農村武裝青年和金曲歌王謝銘祐等現場彈唱，盼讓更多市民認識菜市場裡的人情味與豐富有趣的內涵。

資優班技師陳宥妤說，今年專題課程以菜市場職人為訪談練習對象，在一連串的田野調查與踏查學習活動後，全班學生蒐集許多民生市場老攤商的故事，期待透過小學生的解說介紹，勾起民眾過去和家人踅菜市場的記憶，也讓更多人認識這個存在已久的傳統市場。

陳宥妤說，除了上午逛傳統市場活動，下午一點開始在食堂規劃「叫春小市集」，南郭國小資優班學生將首次在市集中跟大家分享南郭郡守官舍群的成果，「叫春小搖滾」則在下午三點開唱，希望透過這股在地力量的串聯，找回更多遺失的美好記憶，串起早已疏離的人群關係。

(中時)