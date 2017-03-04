有錢94狂！23歲黃子韜這樣炫比佛利豪宅
23歲大陸男歌手黃子韜是前韓團EXO成員，不僅顏值高，還是個富二代，父親黃忠東曾自爆擁有人民幣207億元（約台幣1049億元）資產的公司。而黃子韜今(4日)更在微博曬出位於美國比佛利山莊的豪宅照，內部裝潢奢華如皇宮，令人大開眼界。
剛從新戲《談判官》殺青的黃子韜，不怕被批炫富，今日直接在微博曬出一組豪宅照，寫下「Home sweet home I wanna perfect vacation and a life full of music 晚安麼麼噠」照片中可見黃子韜豪宅內部裝潢奢侈，還有游泳池與花園，連床也是一等一的大，令網友驚嘆真不愧是千億身家的富二代！
(中時電子報)
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