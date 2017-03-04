上山搜救失聯者 2消防員受傷吊掛下山

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台北市消防局3名消防隊員，二二八連假結伴攀登南二子山，3月1日傍晚，1人為找水源而失聯，其他兩人下山求援。今天消防局組搜救隊上山，但2名隊員受傷，由直升機吊掛下山。

失蹤的30歲隊員李盈勳在雙溪分隊服務，2月28日與景美分隊蔡智成、萬華中隊林耿偉相約，3人準備攀登南二子山，當天一早由花蓮壽豐溪溯溪上山，當晚於海拔580公尺處紮營，第二天在海拔1050公尺處紮營，下午4時多李盈勳表示前往尋找水源後卻失聯。

蔡、林2人搜尋一整天都沒找到人，昨天上午決定下山求救，徒步至鳳林警分局西林派出所報案。

花蓮縣消防局、台北市消防局及台灣磐石救難隊今天組成搜救隊，清晨起共出動36人上山展開救援，下午2名北市搜救隊員在山上受傷，被直升機吊掛下山。

由於山區天候不佳、山徑濕滑，呂姓隊員不慎滑倒、手臂扭傷；賴姓隊員遭落石擊中下巴、血流不止，兩人已由空勤直升機吊掛至花蓮就醫。

花蓮縣消防局表示，這次登山失聯的是消防弟兄自己人，搜救行動會一直持續進行，直到找到為止。1060304

(中央社)