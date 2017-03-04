賴雅妍伴度低潮 帥氣站台惹哭陶嫚曼
藝人陶嫚曼出新書「我的美麗態度」，藝人好友賴雅妍今天以男裝驚喜現身簽書會，直喊「這束花要給我馬子」，陶嫚曼感動落淚，謝謝賴雅妍伴她度過演藝低潮。
陶嫚曼下午在台北舉辦新書「我的美麗態度」簽書會，分享靠運動建立自信美，她笑說，身在演藝圈，現實環境逼得她不得不努力變美，每接一部新戲總會認真打量同劇演員。因緣際會接觸空中芭蕾（Aerial Ballet），憑著不服輸的個性與毅力考到證照。
新書籌備1年多，同時接演戲劇「舞魅娘」，陶嫚曼坦言過程很焦慮，「出這本書對我是人生新的里程碑」，常有粉絲問她下張專輯、下部作品何時有著落，當藝人有許多說不出口的心事，百感交集全寫在書裡。回首來時經歷，讓她忍不住淚灑現場。
陶嫚曼情緒剛平復，看到賴雅妍現身又感動落淚，先前合作偶像劇「愛上哥們」成為閨密，賴雅妍重現劇中帥氣男裝扮相、手捧鮮花直喊「這束花要給我馬子」，陶嫚曼甜回「這樣我會害羞啦」。
賴雅妍表示，為了陶嫚曼，一早特地去剪頭髮，笑讚對方個性單純，要用笨的方式騙才有效，「公司告訴她我有工作不會出席，只有像嫚曼這樣純真的女孩才會相信」。
陶嫚曼感念賴雅妍總在她低潮時給予安慰，賴雅妍鼓勵她接受一切好與不好的安排，「就是有這些過程才有現在的妳，這麼好、這麼漂亮、這麼有內容」，讓陶嫚曼破涕為笑，大讚賴雅妍「揪感心」，希望賴雅妍這麼棒的朋友能遇到好對象。1060304
(中央社)
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