外拍遇害人心惶惶 網紅女神籲盡量攜伴
網紅女神張語昕、容筱希、吳芸帆、薔薔、四月桐、彭名蘂4日出席愛心T恤公益活動，所得將捐助公益團體「紅心字會」，幫助弱勢兒童。日前發生模特兒赴外拍卻遭殺害，幾位網紅建議外拍要謹慎：「接Case前先看攝影師臉書作品、問清楚照片用途、初次合作的話，一定要找朋友陪伴。」
張語昕說：「拍照真的盡量要攜伴，攝影師最好是其他模特兒介紹的，或是自己認識的人，現在人手一台單眼，他們都說自己是攝影師，大家真的要保持戒心。」吳芸帆說自己也遇過怪怪攝影師，「拍照的時候鏡頭一直對著腿，才發現原來他有戀腳癖。」
模特兒圈競爭激烈，遭害模特兒就是應閨蜜邀約卻被陷害。女模們說，確實很多Case都是模特兒好友介紹，也覺得這樣比較安心有保障，沒有想過可能會掉入同業好友的陷阱，容筱希說：「透過這次事情，也從此提醒自己，防人之心不可無。」
(中時)
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