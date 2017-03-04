金大「博雅講座」，黃怡騰返鄉開講

黃怡騰（右）應邀在「金門博雅講座」開講，金大主秘呂立鑫(左)致贈感謝狀。（金大提供）

黃怡騰（中）與金大師生合影。（金大提供）

金門大學的「金門博雅講座」今（3）日邀請現任新北市政府法制局局長的縣籍知名律師黃怡騰以「法律人的社會參與」為題開講，內容涵蓋對家鄉及兩岸事務的參與、消費者權益保護領域的精采故事，讓人深刻感受一個傑出的金門俊彥對家鄉、社會及國家的深厚情感與回饋貢獻。

金大表示，黃怡騰博士是後浦東門人，金城國中畢業後赴台求學，在政大法律系取得學士、碩士及博士學位，並在1984年考取律師，是金門地方法院第1號註冊律師。他以「法律人的社會參與-人生以服務為目的」為題，分享他30年執業律師生涯中，如何參與並見證金門諸多歷史事件中的演變發展與其中的法律層面問題。

黃怡騰表示，他在2000至2014年間擔任金門縣政府訴願委員，全力推動金門民眾免費法律服務諮詢，盡力讓金門鄉親也能擁有足夠的法律協助資源；2003年前往福建省武夷山市參與小三通定期直航協商；2002至2004年期間協助取得金門高粱酒的大陸商標註冊證；2010年協助完成「海峽兩岸智慧財產權保護協議」。

黃怡騰強調，在這些工作的參與過程中，他透過律師的專業與身分，有幸見證家鄉重要事件的發展歷程，對個人而言，同樣意義非凡。

自2014年12月出任新北市政府法制局長後，讓他印象最深的莫過於2015年6月的「八仙塵爆事件」，當時新北市政府29個局處全體總動員，立即啟動災變處理機制。他以具體案例說明公部門法律人的職責、角色與作為，包括協助400多位受傷的民眾向業者提出求償，並免費提供法律諮詢協助、申請假扣押與取得被害人授權書在內。

黃怡騰以「樂在本份工作、關心社會弱勢、心繫家鄉發展、關心國家未來」做為專題演講的結語，並以「年輕人充實自己，未來世界就是你的」與金大學子共勉。

(中時)