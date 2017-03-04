HBL》男子組冠軍賽組合出爐 南山、松山狹路再相逢
上屆摔落王座的「綠色神盾」松山高中，本屆再度以全勝之姿闖進4強，準決賽再遇高苑工商，高國豪首節16分接管比賽，率隊次節逐步拉開比數，最終以85比56獲勝，連續3年闖進冠軍賽，對手不是別人，正是上屆賞給松山唯一一敗的南山高中，松山明天再遇南山，不只是冠軍之爭，更是復仇之戰。
松山高中本屆第三度與高苑工商交手，勝分差距越拉越大，此役攸關冠軍賽門票，高國豪首節就打來強勢，單節進帳16分，展現接管比賽的氣勢；高苑首節還能與松山周旋，但次節受制於松山強勢防守，加上投籃命中率不佳，遭對手打出21比10拉開比數。
易籃再戰，松山得理不饒人，持續以強勢攻防壓迫對手，再讓高苑單節只拿11分，將比分差距拉開到超過20分，教練黃萬隆眼見勝負大致底定，第4節幾乎讓高國豪都在板凳上觀戰，希望他能為明日的冠軍戰做足準備。
高國豪全場24分、14籃板，都是全場最高，後場搭檔陳宏哲飆進2個三分球、挹注15分，擔負起重要的第2得分點重任，堪稱台灣HBL版的「拓荒者雙槍」。
(中時電子報)
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