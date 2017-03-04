韓國瑜提構想：得票不過半 也可當選黨主席

國民黨魁選舉競爭激烈，參選人之一的北農總經理韓國瑜4日提出構想，他說這次主席選舉內部相互攻訐「黨員憂慮，人民厭煩」，建議6位參選人簽下承諾書，同意第一輪投票最高票者當選主席，即使無人得票過半，也不要再進行第二輪投票，避免讓國民黨再次受到更深的傷害。

目前國民黨章規定，黨主席選舉採取二輪投票制，第一輪若無人過半，前兩高票進入二輪投票。

韓國瑜則是提議，第一輪投票後，得票第二者出任第一副主席，得票第三者出任第二副主席，共同協助國民黨重整再造，如此一來，可營造國民黨團結的氣勢，同時也會避免第二輪投票加劇國民黨分裂的可能。韓國瑜4日出席雲林縣青工總會會長交接時做上述表示。

他指出，主席選舉選戰開打至今，負面新聞不斷，有必要快刀斬亂麻，讓選舉盡快落幕，這也是所有參選人的共同責任，「只要6個人都同意，第一輪最高票者當選，沒必要進行第二輪。」

國民黨將於3月6日下午舉行有關黨主席選舉的第二次選務座談會，韓國瑜將親自出席。韓國瑜希望所有參選人為了國民黨的團結，慎重思考並接受他的提議，「不要讓黨主席選舉，反而讓國民黨傷痕累累」。

(旺報)